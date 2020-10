Série D: TV Brasil exibe Bangu e Portuguesa-RJ nesta quinta-feira

A TV Brasil exibe logo mais, às 15h desta quinta-feira (1º de outubro),a gravação da partida entre Bangu e Portuguesa-RJ, válida pela terceira rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A narração será de Rodrigo Campos, com os comentários de Mário Silva e André Marques. O duelo, válido pelo Grupo 7 da competição, foi disputado ontem (30) no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Confira AQUI a tabela da Série D e saiba onde assistir a esse jogo e aos demais que serão transmitidos pela TV Brasil.

O jogo é o segundo dos 42 que a TV Brasil exibirá da Série D. O primeiro deles foi a vitória do Bragantino (PA) sobre o Fast (AM), por 3 a 1, também realizado na quarta (30), pelo Grupo 1 do torneio.

O acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi assinado na última segunda (28) e a emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) será a responsável pela captação e geração de imagem dos confrontos. Além da televisão aberta, as partidas vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura.

Além da televisão aberta, os jogos poderão ser assistidos por streaming no site da TV Brasil (clique abaixo), e também no perfil da emissora nas redes sociais: Facebook, no Twitter e no Instagram.

A Série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes, abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Sob critérios regionais, as equipes foram divididas em oito grupos com oito times cada. Os quatro melhores de cada grupo avançam ao mata-mata. Os quatro clubes classificados para a semifinal ganham o direito de disputar a Série C em 2021.