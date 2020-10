Libertadores: Flamengo goleia Del Valle por 4 a 0 e chega a oitavas

Com jeito de revanche, o Flamengo goleou o Independiente Del Valle por 4 a 0, no Maracanã na noite desta quarta (30), chegou a 12 pontos no grupo A e garantiu classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores da América.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! O Mengão goleia o Independiente Del Valle por 4 a 0 com gols de Lincoln, Pedro e Bruno Henrique (2x), e garante classificação para as oitavas de final da Libertadores. Vamoooos! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/DeeNihnR0Z — Flamengo (@Flamengo) October 1, 2020

Flamengo impiedoso

O jogo foi bem disputado no primeiro tempo, com chances de gol para as duas equipes. Melhor para o Flamengo, que aproveitou duas oportunidades e saiu para o intervalo com a vantagem de 2 a 0.

O Rubro-negro adotou uma postura parecida com o jogo contra o Palmeiras. Com muitos desfalques, o Flamengo optou por esperar um pouco mais o Independiente Del Valle para utilizar o contragolpe.

Assim nasceram os dois gols da equipe na etapa inicial. Aos 25 minutos, Matheuzinho avançou pela direita e encontrou Lincoln, sozinho, dentro da área adversária. O atacante bateu de perna direita no cantinho de Pinos, que ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

Cinco minutos depois, Lincoln mostrou raça, deu um carrinho e recuperou a bola no meio de campo. Arrascaeta lançou para Gabigol, que, com inteligência, apenas rolou para Pedro finalizar forte e marcar o segundo.

💪🔴⚫️ Líder e classificado! O @Flamengo confirmou sua reação na #Libertadores e venceu o @IDV_EC, no @maracana: gols de Lincoln, @Pedro9oficial e @Brunohenrique, 2⃣ vezes.



🏆 O atual campeão segue em busca do tri! pic.twitter.com/2kGkbymlY5 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 1, 2020

No fim do primeiro tempo, o Flamengo perdeu Gabigol. O camisa 9 pisou errado, torceu o tornozelo, e teve que ser substituído por Bruno Henrique. O atacante reclamou do estado do novo gramado do Maracanã.

O Rubro-negro terminou com as chances de reação da equipe equatoriana logo aos 5 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique passou para Ramon, que cruzou na medida para Arrascaeta. O uruguaio chutou em cima de Pinos. No rebote, Bruno Henrique completou e mandou para o fundo das redes.

Seguindo a estratégia de ficar na defensiva e aproveitar os erros do adversário, o Flamengo chegou ao quarto gol com facilidade. Aos 26 minutos, Arrascaeta lançou Bruno Henrique, que driblou o goleiro e chutou para fazer o segundo dele na partida.

O próximo compromisso do Flamengo pela Libertadores da América é contra o Junior Barranquilla, no dia 21 de outubro, às 21h30, no Maracanã.

São Paulo eliminado

Além do Flamengo, outro brasileiro entrou em campo pela Libertadores às 21h30. Em partida do grupo D, o São Paulo perdeu para o River Plate por 2 a 1, em Avellaneda, e está eliminado da competição.

🇦🇷🔥 Vitória argentina! O @RiverPlate bateu o @SaoPauloFC por 2-1 e se garantiu nas oitavas de final da #Libertadores. O Tricolor não tem mais chances de classificação. pic.twitter.com/jLTRnOovSk — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 1, 2020

Os dois gols da equipe argentina foram marcados por Julián Álvarez ainda no primeiro tempo. Diego descontou para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo fica com 4 pontos e não tem mais chances de classificação, faltando ainda uma rodada para o término da fase de grupos. O próximo confronto do Tricolor é contra o Binacional, no dia 20 de outubro no Morumbi, valendo uma vaga para a Copa Sul-Americana.

Veja a classificação atualizada da Copa Libertadores.