Libertadores: Santos enfrenta Olímpia no Paraguai

Olímpia e Santos duelam nesta quinta-feira (1), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção (Paraguai), pela quinta rodada do grupo G da Libertadores da América. O Peixe lidera a chave com 10 pontos e carimba a vaga às oitavas de final em caso de vitória ou até mesmo com um empate. Os paraguaios têm cinco pontos e estão atrás dos argentinos do Defensa e Justicia, com 6, que também jogam hoje contra o Delfín (Equador), que está na lanterna com apenas um ponto.

O time da Vila Belmiro vive uma crise política com o afastamento do presidente José Carlos Peres pelo Conselho Deliberativo do clube, que passa a ser dirigido por Orlando Rollo até meados de dezembro, quando novas eleições deverão ser convocadas. Além de blindar o time quanto aos problemas extracampo, o técnico Cuca não vai contar com os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

A provável formação do Santos nesta quinta é: João Paulo; Pará, Jobson, Alex e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sanchez e Artur Gomes; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.

Imagens do treino do Peixão na manhã desta terça, antes da viagem para o Paraguai! ⚪⚫

O Santos em busca do tetracampeonato continental. O Alvinegro Praiano venceu em 1962 e 1963 na era Pelé, e em 2011 com Neymar. Após o compromisso pela Libertadores, os santistas enfrentam o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio da Serrinha, no próximo domingo (4) em Goiânia.

