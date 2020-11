Agricultura lança plataforma para registro de máquinas e tratores

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançou hoje (20) uma plataforma digital para que os produtores rurais possam registrar tratores e máquinas gratuitamente. A iniciativa, batizada de Plataforma de Registro e Gestão de Serviços, Marcas, Tratores e Equipamentos (ID Agro), foi desenvolvida em uma parceria da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Mapa com o Instituto CNA (ICNA).

Com o cadastro, os tratores, colheitadeiras e outros equipamentos terão um documento oficial que permitirá a circulação em vias públicas. A medida atende uma lei federal que liberou tratores agrícolas de emplacamento e do licenciamento, mas tornou obrigatório o registro em um cadastro específico do Mapa.

“Fizemos essa ferramenta, simples, sem custos para o agricultor, que eu acho que vai ser de grande valia para o produtor rural”, disse a ministra Tereza Cristina durante o lançamento do ID Agro.

A plataforma também permite que os produtores façam notificações em caso de roubos e furtos, bem como dá mais segurança na contratação de seguro do equipamento, uma vez que a rastreabilidade está incluída na plataforma.

"Isso traz uma segurança para quem vai vender e comprar, que eu tenho certeza que aqueles que têm máquinas mais velhas vão querer entrar [no registro] também", disse a ministra.

A plataforma ID Agro poderá ser utilizada direto pelo smartphone, basta baixar o aplicativo pelo Google Play. Atualmente está disponível apenas para Android, mas em breve também estará disponível para iOS e na web.

Inicialmente, a plataforma vai funcionar em uma fase piloto, em que somente alguns agentes autorizados, como as concessionárias de vendas de equipamentos, poderão fazer o registro de tratores novos. Em outra fase o acesso será ampliado e será possível registrar também os tratores antigos.