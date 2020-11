Carro invade espelho d’água do Ministério da Justiça; PF investiga

Um veículo invadiu o espelho d’água do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) neste domingo (15), por volta das 23h40. O caso resultou na abertura de uma ocorrência pela Polícia Federal (PF), que já deu início às diligências iniciais para investigar o caso.

O condutor do veículo não foi encontrado no local, que foi imediatamente isolado pela Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo o MJ, a ocorrência está a cargo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal.

Segundo a PF, as primeiras análises periciais já foram feitas no veículo. Todas as vertentes estão sendo apuradas, inclusive a de ter havido intencionalidade, por parte do motorista.

Por meio de nota, o MJ informou que o ocorrido não prejudicou o expediente nesta segunda-feira (16).