Moradores de São Carlos são resgatados após temporal

Pelo menos 150 moradores de São Carlos, no interior de São Paulo, foram resgatadas após forte chuva no município nessa quinta-feira (26). O temporal provocou vários pontos de enchente na zona central da cidade. Segundo o governo estadual, foram registrados 100 estabelecimentos comerciais inundados.

Em nota, o governo informa que diversas ruas tiveram o asfalto arrancado pela força da água e foram interditadas. Até o momento, há registros de 26 veículos arrastados pelas correntezas que se formaram nas vias. Devido às condições do município, é possível que se decrete situação de emergência.

Para fazer o resgate dos moradores que acabaram ficando ilhados em lojas e veículos, foram utilizadas duas embarcações e cinco viaturas. A equipe foi composta por bombeiros, agentes da Polícia Militar, Guarda Municipal e Trânsito e da Defesa Civil do município. Também foram enviados ao local agentes da Defesa Civil do estado, para auxiliar no levantamento de informações.

Segundo o diretor do Departamento Estadual de Defesa Civil, tenente-coronel Rodrigo Quintino, hoje a equipe fará os trabalhos de rescaldo, contabilizando os prejuízos e prestando o apoio necessário à população.

"Os registros da Defesa Civil mostram que choveu 138 milímetros em pouco mais de uma hora. O grande volume de chuva com granizo e as fortes rajadas de vento provocaram estragos em toda a região central de São Carlos, além de áreas adjacentes, com prejuízos diversos a comerciantes e cidadãos em geral", completa o governo na nota.

De acordo com a cabo Mutinelli, do Corpo de Bombeiros, não houve nenhum óbito. Ela informou que uma casa localizada no centro teve a estrutura abalada pela chuva e desabou.

Sobre orientações que a população deve seguir, a profissional disse que o ideal é que se evite circular pela zona central em dias de chuva intensa, por causa do risco de enchentes nessa área. Outra instrução é que as pessoas abandonem os automóveis, caso o nível da água já esteja cobrindo a metade dos pneus ou mais, já que isso sinaliza risco de ficarem ilhadas.