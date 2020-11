Defesa Civil vistoria nesta quarta edifício que pode desabar em Betim

A Defesa Civil realiza hoje (18) vistoria em um prédio de seis andares que tombou na noite desta terça-feira (17), em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O edifício, que estava em construção, foi isolado e corre o risco de desabar.

Segundo a Defesa Civil do município, a estrutura do prédio apresenta estalos e está cedendo.

Os moradores de imóveis vizinhos do prédio foram retirados do local. Uma atualização da situação deve ser feita pelo órgão ainda nesta quarta-feira. “O local foi isolado, e 15 famílias vizinhas foram retiradas de suas casas. O Corpo de Bombeiros está no local juntamente com a Defesa Civil, a Guarda Municipal e a Polícia Militar”, informou a Defesa Civil em nota.

O tombamento do prédio pode ter relação com as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Belo Horizonte na terça-feira, quando foram registrados 75 milímetros de chuva em Betim, concentrados em pouco mais de uma hora.

“Foram registrados pontos de alagamento, transbordamento de córregos nas avenidas Juiz Marco Túlio Isaac e Edmeia Matos Lazzarotti e queda de muros e de árvores , além de invasão de água em residências nos bairros Sítio Poções e Icaivera”, informou o órgão municipal.

Os níveis do Rio Betim e do Riacho da Areias, que cortam a região, estão normalizados e continuam sendo monitorados. A Defesa Civil também monitora a barragem Várzea das Flores, que está abaixo do limite, mas não oferece risco.