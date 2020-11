Desmoronamento de falésia mata casal e criança em praia de Pipa

Um casal e uma criança morreram, hoje (17), ao serem atingidos pelo desmoronamento de parte de uma falésia, na praia de Pipa, em Tibau do Sul (RN). Um dos principais pontos turísticos do estado, distante 80 quilômetros de Natal, Pipa é conhecida pelas encostas íngremes que dão acesso à praia. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, o acidente ocorreu por volta do meio-dia. Ainda não se sabe o que causou o desmoronamento que atingiu o casal e a criança, que estavam na praia, sob a sombra da falésia. Além de três equipes de resgate, peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) estiveram no local.

A queda de parte de escarpas como as de Pipa não é incomum. Sujeitas à ação da maré, as falésias sofrem erosão, o que acaba por fazer com que parte da parede rochosa se solte. Além disso, outros tipos de acidentes com pessoas também não são raros, já que é bastante comum que moradores e turistas se descuidem ao parar para admirar a paisagem e tirar fotos. Em alguns pontos, o paredão chega a medir 40 metros de altura.

No começo de setembro, um casal de turistas caiu das falésias de Pipa após perder o controle de um quadriciclo. Os dois sofreram escoriações e uma fratura sem maior gravidade.