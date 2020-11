Governo de SP conclui identificação de vítimas de acidente

O governo de São Paulo concluiu, na madrugada de hoje (26), a identificação e liberação dos corpos das 41 vítimas do acidente ocorrido na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), em Taguaí, na manhã de ontem (25). O acidente ocorreu após a colisão entre um ônibus que transportava funcionários de uma empresa têxtil e um caminhão.

Para atuar no caso, no município e na capital paulista, foram escalados cerca de 50 profissionais das polícias Civil e Técnico-Científica. Outra equipe, de 21 policiais técnico-científicos, composta por médicos legistas, auxiliares de necropsia e atendentes de necrotério, foi destacada para a região de Avaré.

Além dos policiais militares e bombeiros que, desde as primeiras horas da manhã, fizeram o resgate das vítimas e a preservação do local do acidente, cerca de 50 profissionais das polícias Civil e Técnico-Científica participaram das atividades da força-tarefa tanto na região de Taguaí quanto na capital paulista. O quadro do Instituto Médico-Legal (IML) de Botucatu e Itapetininga também foi reforçado para dar contas das demandas relacionadas ao acidente.

Em nota, o governo informa que o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da Polícia Civil, enviou uma equipe com nove profissionais especializados em datiloscopia - técnica de reconhecimento pelas impressões digitais - para auxiliar na confirmação da identidade das vítimas. Houve ainda um reforço de dez policiais, que permanecem na sede do instituto, na capital, para acelerar o processo de liberação dos corpos aos familiares.

"A Polícia Militar também reforçou o policiamento no entorno das unidades do IML, para garantir a segurança da população que buscava informações sobre as vítimas do acidente. As investigações sobre a colisão estão a cargo da Delegacia de Taguaí, que vai instaurar inquérito policial para apurar os fatos. Ao todo, 41 corpos foram identificados e liberados aos seus familiares", acrescenta o informe.

Lista das vítimas

Adriel Calebe Alves de Oliveira

Aline Fernanda de Oliveira Antunes

Ana Claudia dos Santos

Andressa Aparecida Espadia

Beatriz Monteiro da Silva

Bruno de Oliveira Faustino

Camila Cristina Franco Vergueiro

Carolina Coelho Batista

Claudinei Carlos Barboza

Edina Madalena da Silva

Edna Aparecida Lobo Batista

Elisângela Aparecida Mingote

Fabiana Gois Vieira

Fernanda Estefany Silva Pereira

Francis Kelly Aparecida Nunes

Geison Gonçalves Machado

Gustavo Ferreira de Oliveira

Ivonaldo da Silva Custódio

Jean Soares Alves

Josiel Aparecido Alves

Joyce dos Santos Flores

Leandro Maximo Pereira

Leda Aparecida Estevam

Leonardo José Leme

Luciana da Silva Soares

Lucielem Firmino dos Santos

Lucineia Benedita Soldeira de Melo

Marciele Pedroso Nunes

Marcio Lima de Freitas

Maria Lúcia Martins Rocha

Niveo dos Santos Venâncio

Osani Lucio

Ramon Pereira de Lima

Regina Gonçalves Domingues

Ronivan Vilhena Augusto

Rosana Rodrigues de Oliveira

Tais Aparecida de Oliveira Ceara

Tiago Aparecido Aulfs

Valquíria de Oliveira Cruz

Vanessa Carolina Vieira dos Santos

Wellington Aparecido Corrêa