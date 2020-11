Oito das nove regiões do Rio de Janeiro têm baixo risco para covid-19

Oito das nove regiões do estado do Rio de Janeiro estão classificadas com bandeira amarela, que representa baixo risco de disseminação da covid-19. A baixada litorânea tem bandeira laranja, de risco moderado. Os resultados fazem parte do nono Mapa de Risco, divulgado hoje (4) pela subsecretaria extraordinária de covid-19.

Na baixada litorânea estão a região dos Lagos e a bacia de São João. A região concentra 6,68% da população fluminense, cerca de 1,1 milhão de pessoas. Na região, houve aumento de 100% no número de óbitos e uma taxa de positividade para covid-19 de 33,24%.

"Somente a Baixada Litorânea retrocedeu para a bandeira laranja em todo o estado, atingindo 11 pontos no total. Isso ocorreu devido a um aumento no número de óbitos. Da semana epidemiológica 41 para a 43 foram mais sete óbitos em Saquarema e dois em Rio das Ostras”, explica o superintendente da subsecretarias, médico Danilo Klein.

Esta edição do mapa compara as semanas epidemiológicas 43 (de 18 a 24 de outubro) com a 41 (de 4 a 10 de outubro).

Neste período, o Rio de Janeiro registrou uma redução de 47,59% nos números de óbitos e de 33,46% em casos. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria destinados aos pacientes com covid ficou em 37,36%, e a de leitos de UTI, em 49,84%.

O Rio de Janeiro acumula 313.089 casos confirmados da covid-19, 20.759 óbitos e 288.531 pacientes recuperados da doença.

O mapa de risco possui cinco classificações de bandeiras: Verde (muito baixo), Amarela (baixo), Laranja (moderado), Vermelha (alto) e Roxo (muito alto).