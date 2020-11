PF faz operação para apurar denúncias de corrupção de servidor público

A Polícia Federal ( PF) lançou hoje (11) uma operação para apurar denúncias de corrupção envolvendo um servido público federal. Foram emitidos 13 mandados de busca e apreensão em endereços do servidor aposentado e pessoas ligadas a ele. As ações foram realizadas na capital paulista, em Sorocaba (SP), Araçoiaba da Serra (SP), Ibiúna (SP) e no Guarujá (litoral paulista).

A Justiça determinou ainda o bloqueio de contas bancárias, veículos e 134 imóveis até o limite de R$ 421 milhões.

Segundo a PF, as investigações sobre o caso começaram em 2018, em Sorocaba, interior paulista. São apuradas as práticas dos crimes de corrupção, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.