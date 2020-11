PF ouve três brigadistas sobre incêndio no Hospital de Bonsucesso

A Polícia Federal (PF) tomou hoje (25) o depoimento de três brigadistas que atuaram no combate ao incêndio que atingiu o Prédio 1 do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio de Janeiro, no dia 27 de outubro.

Para amanhã (26), estão previstos depoimentos de mais três brigadistas que são funcionários terceirizados da unidade hospitalar. Os depoimentos são tomados na Superintendência da Polícia Federal do Rio, na Praça Mauá, região portuária da cidade.

No último dia 10, após o escoramento da estrutura do Prédio 1, feito por empresa especializada, os peritos criminais federais iniciaram trabalho interno de busca de vestígios no local. O objetivo era evitar o risco de desabamento causado pelo incêndio e dar segurança ao trabalho dos peritos federais que, a partir daquela data, passou a ser realizado de forma efetiva na área do incêndio.

O prédio que pegou fogo abrigava a emergência, as enfermarias, o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e o Centro de Exames de Imagem.

Pouco tempo após o início do incêndio, 192 pacientes que estavam nos prédios 1 e 2 começaram a ser transferidos para outros blocos do complexo e outros hospitais do Rio.