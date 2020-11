Polícia faz operação contra torcedores envolvidos em briga no Rio

Policiais civis cumprem hoje (5) mandados de busca e apreensão contra 13 torcedores do Vasco da Gama suspeitos de envolvimento em uma briga no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro, na noite de 7 de outubro deste ano. Os alvos da operação são integrantes da torcida organizada Força Jovem do Vasco, segundo a Polícia Civil.

A briga entre os torcedores aconteceu durante a chegada do time do Vasco ao aeroporto, depois de uma derrota de 3 a 0 para o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo a Polícia Civil, a operação de hoje busca colher provas da participação do grupo nos crimes de associação criminosa armada, crimes do Estatuto do Torcedor, lesões corporais e outros. Alguns dos investigados já têm passagens pela polícia, inclusive por envolvimento em homicídios de outros torcedores.