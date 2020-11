Réveillon 2021 em Salvador será online

A prefeitura de Salvador anunciou hoje (23) que a festa de réveillon deste ano na cidade será online. Os shows estão confirmados, mas o público os verá nos canais digitais da prefeitura, em dois canais de TV aberta e em um canal de TV por assinatura. De acordo com o prefeito da capital baiana, ACM Neto, o evento online é para evitar grandes aglomerações, como é de praxe nessa época.

“Em função da pandemia, esta será uma virada completamente diferente. Não vai ter aquela festa que estamos acostumados a fazer, com milhares de pessoas na rua. O evento vai ser totalmente online. Tudo isso vai permitir que Salvador continue viva no coração das pessoas, que a gente continue mostrando que a virada de ano é um momento muito especial de recomeço e de construção de um 2021 bem melhor que 2020”, disse o ACM Neto.

O tema da festa será Tudo On 2021 e contará com shows de Ivete Sangalo e Gustavo Lima. Os tradicionais cinco dias de festa viraram apenas um, na própria noite da virada. Os artistas estarão no Forte São Marcelo, em meio à Baía de Todos-os-Santos. Os shows começarão às 22h do dia 31 de dezembro.

O evento também terá o um show pirotécnico, realizado no quebra-mar próximo ao Forte São Marcelo e que poderá ser acompanhado durante a transmissão do show. Outros pontos da cidade também terão queima de fogos, mas, para evitar aglomerações, a prefeitura decidiu não informar onde ocorrerá.