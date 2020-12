No Rio, Hospital Federal Bonsucesso retoma transplantes renais

Pouco mais de um mês após o incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, a equipe de nefrologia retomou a realização de transplantes renais. Enquanto o centro cirúrgico não é recuperado, os procedimentos estão ocorrendo no Hospital Federal da Lagoa.

A primeira intervenção ocorreu em 2 de dezembro. Além disso, segundo informou, em nota. a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (9) os médicos conseguiram realizar três transplantes no mesmo dia.

"Na parte da tarde, uma mulher de 66 anos recebeu um novo rim. Já no período da noite, dois outros transplantes renais foram feitos simultaneamente em outras duas mulheres, de 54 e 66 anos", registra a nota.

O Hospital Federal de Bonsucesso fundou seu serviço de transplante renal em 1981 e se tornou referência no procedimento. No ano passado, segundo informações do complexo hospitalar, foram quase 70 cirurgias.

O incêndio no edifício ocorreu em 27 de outubro. As causas ainda estão sendo investigadas pela Polícia Federal. O fogo atingiu as instalações onde funcionavam a emergência, as enfermarias, o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e o Centro de Exames de Imagem. O centro cirúrgico foi tomado pela espessa fumaça negra.

Após o início do incêndio, 37 pacientes receberam alta e 192 foram transferidos às pressas, alguns para blocos do edifício que não foram atingidos e outros para diferentes hospitais do Rio de Janeiro. Três pessoas morreram durante a tentativa de transferência. Passados alguns dias, outros óbitos foram registrados, mas o Ministério da Saúde avalia não ter como comprovar a relação com o incêndio, pois seriam pacientes que já se encontravam em estado grave.

As obras de recuperação do edifício já tiveram início, porém não há previsão para serem concluídas. Algumas atividades que estavam paralisadas puderam ser retomadas no mês passado nos blocos menos atingidos. Os transplantes renais, entretanto, devem continuar sendo realizados no Hospital Federal da Lagoa até que o centro cirúrgico esteja apto para utilização.

Homenagem

Os médicos que acudiram vítimas do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso serão homenageados hoje (14) pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). A solenidade, marcada para 18h, lembrará a atuação de profissionais que participaram do resgate no local e também a mobilização das equipes das unidades de saúde que receberam os pacientes. O evento ocorrerá no Centro Empresarial Rio, em Botafogo, bairro da zona sul da capital fluminense.