Polícia e MP fazem operação contra milícia em Rio das Pedras, no RJ

Policiais civis e integrantes do Ministério Público fazem hoje (8) uma operação contra a milícia que controla os territórios das comunidades de Rio das Pedras e Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A operação cumpre nove mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar o grupo criminoso.

Até as 7h30 de hoje, cinco pessoas tinham sido presas, de acordo com a Polícia Civil. As investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada e Inquéritos Especiais começaram em abril de 2019.

O grupo controla as duas comunidades através da exploração de serviços ilegais e da venda de imóveis clandestinos, construídos em áreas de preservação ambiental e sem autorização da prefeitura.

Em abril de 2019, dois prédios construídos ilegalmente na comunidade da Muzema desabaram deixando mais de 20 mortos.