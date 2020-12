Projeto leva acesso à internet para 2.300 famílias de favelas em SP

O projeto Mães da Favela ON vai viabilizar o acesso à internet para 2.300 famílias de favelas em São Paulo. A ação atinge aproximadamente 10 mil pessoas e o benefício tem duração de seis meses. A iniciativa é uma parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) e a Lello Condomínios, uma empresa que, junto a outros apoiadores, viabiliza a internet para cerca de 2 milhões de pessoas até o próximo ano.

O apoio da Lello ocorre desde o começo da pandemia e tem um potencial de inclusão significativo já que provê o acesso aos conteúdos voltados à educação e ao empreendedorismo. Além de São Paulo, a ação disponibiliza conexão aberta à internet em diversos pontos de 150 complexos de favelas nos 26 estados do país e o Distrito Federal.

"Todas as famílias beneficiadas tem as mães cadastradas nas bases da CUFA em quase 5 mil favelas. A ação disponibiliza conexão aberta à internet em diversos pontos de 150 complexos de favelas nos 26 estados do país mais Distrito Federal, além da distribuição de 500 mil chips de internet da Alô Social", disse o fundador da Cufa, Celso Athayde.

"É relevante promover um maior acesso à internet para os moradores de favelas, especialmente no contexto da pandemia, em que estar conectado e bem informado se torna ainda mais relevante. Contribuir para o desenvolvimento da sociedade em que estamos inseridos é parte de nosso propósito", destaca gerente de Marketing e Inovação da Lello Condomínios, Angélica Arbex.

A gerente destaca outra parceria com a Cufa, como por exemplo o Natal do Bem, “É outra iniciativa no sentido de beneficiar crianças das favelas. Em 20 condomínios da Lello, montamos uma árvore de Natal que contém um cartão com indicação de presente. O objetivo é promover a doação 2 mil brinquedos. Além disso, quem não morar em um condomínio administrado pela Lello, pode doar R$ 30 reais no projeto Benfeitoria, por meio do endereço eletrônico https://benfeitoria.com/nataldobem.

Conteúdos online

Por meio da parceria será feita distribuição de 2.300 chips de internet nas favelas em São Paulo e enquanto o retorno às aulas presenciais não foi totalmente estabelecido, a ajuda também permitirá acesso aos conteúdos de ensino e atividades online para muitas crianças e adolescentes.

Athayde destaca que manter as famílias conectadas é uma necessidade de sobrevivência. “Apoio a projetos de inclusão digital e que abarquem áreas como educação e empreendedorismo, como o Mães da Favela ON, potencializam oportunidades e possibilidades para essas mães e famílias. A Lello Condomínios entende isso e apoia a Cufa desde o começo da pandemia".

A Cufa promove projetos sociais nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de outros eventos, como a Taça das Favelas e o Hutúz Rap Festival.

Durante a pandemia da covid-19, com o intuito de amenizar as dificuldades que os moradores de favela enfrentam, por conta do isolamento, a instituição criou o CUFA Contra o Vírus, que arrecada doações de mantimentos e distribui para moradores de mais de 5 mil favelas de todo o Brasil; e o Mães da Favela, que contempla com uma bolsa de R$ 240 para mulheres moradoras desses territórios, que chefiam os seus lares.