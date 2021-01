Chuvas provocam alagamentos e deslizamentos em Florianópolis

Chuvas intensas provocaram na manhã desta segunda-feira (25) um alagamento e alto volume de água e rejeitos nas vias públicas no bairro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC). Segundo a prefeitura, 94 pessoas estão desabrigadas.

De acordo com a prefeitura, houve o rompimento de uma estrutura da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), o que ampliou o volume de água na via. As áreas de risco foram isoladas e as famílias serão realojadas nos abrigos municipais, caso necessário.

Ainda segundo a prefeitura, durante os serviços de remoção das terras que deslizaram na saída da ilha na Via Expressa, houve novos rolamentos. Agentes da Guarda Municipal passaram o dia no local para orientar os motoristas.

Em nota, a Casan informou que o rompimento de taludes da lagoa artificial de infiltração foi contido próximo ao meio-dia. A companhia disse ainda que o líquido que escorreu para a Lagoa da Conceição é “efluente tratado e água da chuva, e não esgoto”.

Chuvas

Segundo o sistema de meteorologia local, a previsão de chuva se mantém. A Defesa Civil de Florianópolis segue o monitoramento dos locais de maior risco, como as regiões de morro do centro e norte da ilha. Até o momento, foram registradas mais de 100 ocorrências de deslizamentos, desmoronamentos e alagamentos em vários bairros da cidade desde a última semana.

A orientação é que a população, tanto pedestres quanto motoristas, evite se deslocar nos pontos afetados pela chuva para evitar riscos à saúde e acidentes, além de ocorrências por deslizamentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, no fim de semana foram registrados soterramentos e deslizamentos que provocaram a morte de duas pessoas.