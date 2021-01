IPT vai avaliar qualidade do ar de ônibus da capital paulista

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) vai avaliar, por seis meses, a qualidade do ar dentro dos ônibus que circulam na capital paulista. O trabalho faz parte de um termo de cooperação firmado com a SPTrans, estatal municipal que faz a gestão do sistema de transporte coletivo da cidade. O IPT é vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico de São Paulo.

Além de avaliar a presença de elementos físicos e químicos, os testes vão identificar microrganismos existentes no interior dos veículos. Os resultados devem servir de orientação para as empresas concessionárias das linhas de ônibus sobre a necessidade ou não de novos procedimentos para renovação do ar nos veículos.

A SPTrans informou que tem como objetivo aprimorar os protocolos de limpeza, especialmente dos sistemas de ar condicionado, evitando contaminações de passageiros, cobradores e motoristas.