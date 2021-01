Município de São Paulo tem 485 áreas de risco para deslizamentos

A Divisão de Prevenção da Defesa Civil do Município de São Paulo identificou 485 áreas de risco na cidade para deslizamento de encostas e solapamento de margens de rios. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, das 485 áreas de risco encontradas, 462 possuem o mapeamento de risco geológico, que identifica e classifica o grau de risco de comunidades vulneráveis expostas. Nas demais áreas, o processo de mapeamento está sendo realizado pela Defesa Civil.

De acordo com a pasta, das 32 subprefeituras do município, 28 possuem áreas de risco: Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M’Boi Mirim, Parelheiros, Penha, Perus, Pirituba/Jaraguá, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Sapopemba, Vila Maria/Vila Guilherme e Vila Prudente.



Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, dezembro de 2020 terminou com chuvas acima do esperado. O acumulado mensal foi de 206,6 milímetros em média na cidade, 11,3% acima dos 185,6 mm esperados para o mês.

Ao todo foram 29 dias com registro de precipitação em dezembro de 2020, boa parte com intensidade fraca e moderada. No entanto, os dias 1º, 15, 18, 19, 28 e 29 apresentaram chuvas generalizadas, com acumulados diários acima dos 10 mm.