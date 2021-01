TV UFAL começa a transmitir a programação da TV Brasil em Maceió

A TV da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) começou a transmitir na noite desta segunda-feira (25) a programação da TV Brasil para a região pelo canal 8.1. A TV UFAL, além de produzir material jornalístico próprio, também passou a integrar a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP/TV). O evento de início das operações da UFAL foi lançado durante um evento no Museu Théo Brandão (MTB) da Universidade Federal de Alagoas, no mesmo dia em que a instituição completa 60 anos.

O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Glen Valente, disse que a EBC, entre outras atrações como a Série D e a Copa Verde, está investindo no jornalismo. A expectativa é combinar essa capacidade de desenvolvimento de conteúdo jornalístico com a capacidade da UFAL. “A gente tem utilizado o conteúdo das nossas afiliadas no nosso jornalismo nacional e a gente espera com isso ter essa oportunidade também de trabalhar em parceria com a UFAL”, disse.

Glen disse que a notícia local, quanto tem relevância nacional, dá a oportunidade de juntar o Brasil. “Coisas interessantes que acontecem em Maceió, que acontecem no Amazonas, que acontecem no Rio Grande do Sul, que às vezes passam despercebidas, mas elas têm relevância nacional, apesar de serem locais. Toda a vez que a gente adiciona parceiro, a gente está adicionando conteúdo, à medida que a gente adiciona conteúdo, se torna mais relevante e adiciona audiência”.

O presidente da EBC disse que há planos para uma expansão nacional da programação da TV Brasil, seja por expansão própria ou por meio de parceria. “Nosso objetivo é ter praticamente 100% de cobertura nacional, seja com sinal próprio ou seja através de parcerias que hoje a gente está muito feliz de estar fazendo com a UFAL.”

Rede Nacional de Comunicação Pública

O gerente executivo de Planejamento de Programação e Rede Nacional de Comunicação Pública, Vancarlos Alves, disse que a EBC busca, dentro de seu Plano de Expansão, fortalecer a RNCP/TV. “O lançamento da TV UFAL certamente será um marco para a TV Brasil, para a Universidade Federal do Alagoas (UFAL) e para o povo maceioense, com perspectiva de levar conteúdo de qualidade, de utilidade pública e educativo às residências de uma capital com uma população de mais de 1 milhão de habitantes”

Alves explicou que a RNCP/TV, liderada pela TV Brasil/EBC, avançou e está presente em todas as regiões do Brasil. “Isso garante, além da distribuição dos conteúdos produzidos pela EBC, a oportunidade de agregar valor à programação nacional a partir da pluralidade de fontes de conteúdos, especialmente os regionais, onde a TV Brasil se apresenta como uma real janela para o Brasil”, explicou.

A instalação da TV UFAL começou em dezembro de 2020 e teve suporte de equipes da EBC, responsável para gestão da RNCP/TV. Formada por 44 emissoras próprias e afiliadas, a rede tem o objetivo de difundir produções da TV Brasil e fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdo artístico e jornalístico.

Para participar da rede, as emissoras firmam contratos e acordos de cooperação em que se comprometem a transmitir a programação da EBC, como a da TV Brasil, e, em contrapartida, a EBC auxilia as emissoras em processos de outorga de canais, disponibiliza suporte técnico, capacitação e cessão de equipamentos.

