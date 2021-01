TV UFAL passa a integrar a Rede Nacional de Comunicação Pública

A partir da próxima segunda-feira (25), a TV da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) integrará a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP/TV) e levará os conteúdos da TV Brasil para a região pelo canal 8.1. O início das transmissões marca o aniversário de 60 anos da Universidade Federal de Alagoas.

A instalação da TV UFAL teve início em dezembro de 2020 e contou com o suporte de equipes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsável pela gestão da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Formada por 44 emissoras próprias e afiliadas, a Rede tem o objetivo de difundir produções da TV Brasil e fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdo artístico e jornalístico.

Para participar da RNCP, as emissoras firmam contratos e acordos de cooperação em que se comprometem a transmitir a programação da EBC, como a da TV Brasil que já conta com todos os recursos de acessibilidade, obrigatórios por lei, e a participarem de coberturas especiais. Em contrapartida, a EBC auxilia as emissoras em processos de outorga de canais, disponibiliza suporte técnico, capacitação e cessão de equipamentos.