Hoje é dia: semana tem Dia da Água, das Florestas e Hora do Planeta

A semana entre os dias 21 e 27 de março de 2021 é recheada de datas que chamam à reflexão sobre o meio ambiente. O dia 21 de março é o Dia Internacional das Florestas. A data, criada em 1971 pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi relembrada no ano passado no programa Brasil Rural, da Nacional FM. Na ocasião, o World Resources Institute Brasil (WRI) alertou para a degradação das florestas por parte da agricultura e pecuária. Escute:

No dia seguinte, 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. A data visa conscientizar as pessoas sobre o desperdício de recursos hídricos e sobre a importância de poupá-los. Em 2018, a EBC fez um especial abordando o tema e fazendo uma relação com os 80 anos da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Em 2019, o Revista Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, também destacou a data e contou a história desta mobilização:

No dia 27 de março de 2021, a Hora do Planeta chega a sua 15ª edição. Desde 2007, pessoas no mundo são convidadas a desligar todas as luzes de suas residências e estabelecimentos comerciais por uma hora. De acordo com a WWF, organizadora da ação, o movimento tem como objetivo “conscientizar indivíduos, empresas e poder público a respeito dos problemas das mudanças climáticas”.

Cultura e cidadania

A conscientização também está presente em outras datas na semana. No dia 21, é celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. A data foi instituída em 1966 pela ONU, em memória à tragédia que ficou conhecida como Massacre de Shaperville, em 1960, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Em 2017, o Repórter DF, da TV Brasil, falou sobre a data:

O dia 21 de março também é o Dia Internacional da síndrome de Down. A data existe desde 2006 e foi escolhida em alusão à ocorrência genética conhecida como trissomia do cromossomo 21 (por isso, 21/3). A síndrome de Down acontece quando um indivíduo possui três cromossomos 21 em todas ou na maior parte de suas células. Neste dia, em 2013, a EBC publicou um vídeo sobre pais com filhos com Down. Assista:

A cultura também tem espaço na semana. Dia 21 de março também é o Dia Mundial da Poesia. O dia 27 é o Dia Mundial do Circo, Dia Mundial do Teatro e Dia do Grafite. Em 2015, o Repórter Brasil, da TV Brasil, falou sobre a data.

30 anos da 1ª vitória de Senna no Brasil

No dia 24 de março, a primeira vitória de Senna em um GP do Brasil de Fórmula 1 completa 30 anos. A vitória foi ainda mais especial para o piloto brasileiro porque veio de forma heroica. Quando a data completou 25 anos, o Portal EBC fez um game desafiando internautas e tomar decisões que levariam a vitória. Relembre o jogo aqui: