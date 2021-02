Operação policial no Rio deixa um morto e 15 presos

Uma operação policial deixou pelo menos um morto e 15 presos na manhã de hoje (19) no complexo do Boaçu, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A ação tem como alvo uma quadrilha que atua na venda de drogas ilegais e na exploração de empresários da região.

Segundo a Polícia Civil, o grupo é suspeito de extorquir fábricas e comércios da região, de explorar transporte ilegal de passageiros e de TV a cabo clandestina, de ocupar irregularmente o solo urbano e de roubar cargas e de vender entorpecentes, atuando como uma narcomilícia (milícias que também vendem drogas).

A investigação policial identificou os suspeitos de integrarem a cúpula da organização criminosa.