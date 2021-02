População paulista cresceu 20% de 2001 a 2021

A população do estado de São Paulo teve um acréscimo de 7,4 milhões de pessoas no período de 2001 a 2021, montante que representa um crescimento de 20% de seus habitantes no período, mantendo o estado como o mais populoso do país, com 44,9 milhões de pessoas. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (10), são da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

O levantamento feito pela fundação mostra ainda que a idade média da população no estado tem aumentado. A idade mediana, que divide a população em duas parcelas iguais, passou de 27,9 anos, em 2001, para 35,7 anos, em 2021, mostrando que, em duas décadas, essa idade aumentou quase oito anos.

Em 2021, o índice de envelhecimento no Estado de São Paulo é de 83 idosos (de 60 anos ou mais) para cada 100 menores de 15 anos. Em 281 municípios, o número de idosos supera o de crianças e jovens, destacando-se Álvares Florence (240,3 idosos para cada 100 menores de 15 anos) e Santana da Ponte Pensa (261,3). Já em 364 municípios as crianças e jovens superam os idosos, em especial Bom Sucesso de Itararé (43,1 idosos para cada menor de 15 anos), Itapevi (43,8) e Bertioga (43,9).