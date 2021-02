Vacinação de idosos entre 80 e 84 anos começa dia 1º de março em SP

Os idosos do estado de São Paulo, com idades entre 80 e 84 anos, serão vacinados contra a covid-19 a partir do dia 1º de março. O anúncio foi feito hoje (10) pelo governo paulista.

Esse público soma 563 mil pessoas nos 645 municípios de São Paulo. Para a vacinação desses idosos será utilizada parte das 8,7 milhões de novas doses da vacina CoronaVac, que serão produzidas com os insumos que chegaram ao Brasil na manhã de hoje. A CoronaVac é uma vacina contra o novo coronavírus que está sendo produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan.

Já a vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos foi antecipada e terá início nesta sexta-feira (12), reunindo 309 mil idosos em todo o estado.

A vacinação contra o coronavírus começou no dia 17 de janeiro na capital paulista, logo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter aprovado o imunizante.

Os primeiros a serem vacinados no estado de São Paulo foram os profissionais de saúde, com prioridade para os que trabalham diretamente no atendimento de pacientes com covid-19, além de indígenas, quilombolas e pessoas com mais de 18 anos que vivem em instituições de longa permanência.

Já os idosos com mais de 90 anos começaram a ser vacinados na semana passada. Até agora, mais de 1 milhão de pessoas já foram vacinadas no estado.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o ritmo de vacinação na capital tem sido quatro vezes superior ao de confirmação de novos casos de covid-19 no estado. Desde 17 de janeiro, São Paulo já vacinou mais de 1 milhão de pessoas, enquanto o número de novos casos, nesse período, somou 260 mil.

Insumos

Uma segunda carga de insumos para a vacina CoronaVac chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos às 7h20 de hoje, trazendo 5,6 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), que vai permitir a produção de 8,7 milhões de doses da vacina. A carga foi transportada pela empresa aérea TAP e saiu da China na terça-feira (9), com escalas na Finlândia e em Portugal.

No último dia 4 de fevereiro, o Instituto Butantan já havia recebido um carregamento com outros 5,4 mil litros de IFA para a produção de 8,6 milhões de doses. Essas doses de vacina vão começar a ser entregues ao Ministério da Saúde a partir do dia 23 de fevereiro. O Butantan também já solicitou nova remessa de oito mil litros de IFA para a Sinovac.

Segundo o governo paulista, o Ministério da Saúde já recebeu 9,8 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan. O atual acordo entre o Butantan e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de doses até o fim de abril, além de outras 54 milhões de doses.