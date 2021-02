Rádio Nacional lança perfil na plataforma Spotify

A partir de hoje (10) é possível ouvir a Rádio Nacional no serviço de streaming Spotify. A emissora preparou uma seleção com o melhor da música brasileira para você ouvir onde e quando quiser. Basta seguir o perfil É Nacional no Spotify, para curtir os mais variados estilos: MPB, sertanejo raiz ou universitário, rock, samba e axé.

O lançamento celebra o Dia Mundial do Rádio, comemorado no próximo sábado (13), e marca a chegada da Rádio Nacional na plataforma. As listas reúnem hits e clássicos brasileiros e foram criadas a partir da curadoria de radialistas das rádios Nacional, emissoras da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O gerente executivo da Rádio Nacional, Luciano Seixas, lembra que a emissora sempre acompanha o movimento dos seus ouvintes. “A Nacional se faz ainda mais presente no cotidiano das pessoas que, por meio das listas, descobrirão o universo da música brasileira e vivenciarão novas experiências. Com as playlists É Nacional no Spotify podemos mostrar a riqueza da música brasileira que é destaque na nossa programação e ainda outras vertentes do som que é produzido no Brasil, com uma curadoria cuidadosa”, destaca Seixas.

Carnaval é Nacional

E para garantir diversão sem aglomeração, a playlist Carnaval É Nacional traz os principais hits do frevo, samba, marchinhas, axé e os ritmos que têm tudo a ver com a data para embalar os foliões de Norte a Sul do país a partir do próximo sábado (13).