INSS na cidade de São Paulo estará fechado de 26 de março a 4 de abril

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na cidade de São Paulo que realizam atendimento presencial ficarão fechadas a partir da próxima sexta-feira (26) até o domingo de Páscoa, dia 4 de abril. O fechamento se deve à antecipação, pela prefeitura de São Paulo, de cinco feriados municipais para conter o avanço da pandemia de covid-19.

Segundo o INSS, os segurados que possuem agendamento nesse período, nas agências localizadas no município, serão contatados para o reagendamento do atendimento. “Algumas pessoas, no entanto, podem estar com cadastro desatualizado, inviabilizando o contato”, destacou em nota o Instituto.

Nesses casos, o segurado que possui horário agendado para uma das unidades da cidade de São Paulo no período deverá ligar para o telefone 135 e remarcar o atendimento. O INSS orienta os segurados a não se dirigirem às agências na cidade sem agendamento.

Atualmente, parte das agências do INSS na capital paulista está funcionando com atendimento presencial, de segunda a sexta, das 7h às 13h. Excepcionalmente, alguns postos realizam perícia médica à tarde. Os atendimentos só ocorrem com agendamento ou pelo Meu INSS (aplicativo para celular ou site gov.br/meuinss) ou telefone 135.