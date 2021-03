PerifaCon estreia nova programação virtual

Após quase dois anos do sucesso da primeira edição da PerifaCon, que levou mais de 7 mil pessoas à Fábrica de Cultura do Capão Redondo, em São Paulo, a Comic com promove a partir de (26), até o dia 28, o festival virtual Brotando nas Redes. Com formato gratuito, gravado e ao vivo, o evento reúne painéis temáticos, ciclo de formação para quadrinistas e ilustradores.

O Brotando nas Redes promove ainda um concurso de cosplay dedicado à comunidade negra, no qual os participantes devem se fantasiar e interpretar personagens da cultura pop. Serão 17 concorrentes e o vencedor, eleito por voto popular, ganha um prêmio de R$ 1.000,00.

“Cosplay é um entretenimento garantido em qualquer comic con, não podia faltar no Brotando. Esse concurso tem ainda o objetivo de promover, valorizar e fortalecer a identidade e as manifestações de pessoas periféricas, negras e LGBTQI+ no universo do entretenimento nerd, geek e pop”, disse uma das criadoras da PerifaCon, Gabrielly Oliveira.

Segundo a organização do festival, a ideia é responder ao chamado do público da Comic con das favelas que gosta de assistir a séries e filmes, ouvir música, ler quadrinhos e mangás e compartilhar seus gostos e conhecimentos para promover o bem-estar coletivo e o crescimento de artistas locais, enaltecendo a força da periferia no cenário nerd, geek e pop. Para participar é preciso se cadastrar no site da PerifaCon. Para assistir, basta acompanhar pelo YouTube nas redes sociais.

Neste ano, a programação é mais voltada para o mercado do entretenimento, a fim de dar visibilidade aos artistas durante o período da pandemia de covid-19. “Essa não é uma versão do nosso evento físico, é um evento menor para matar a saudade do público e dar um gostinho da experiência da PerifaCon. É muito importante para nós conseguir dar segmento e visibilidade aos profissionais de periferia que iriam participar do evento, que foi cancelado no ano passado por causa da pandemia, prejudicando tanto essas pessoas, que não puderam circular suas artes e gerar renda”, afirmou o também criador do festival, Igor Nogueira.

Programação

Abertura: Nerds da quebrada: a ascensão Perifacon (26 - 18h) - Em um papo super legal e descontraído sobre a periferia nerd, o time do Perifacon fala sobre a incrível trajetória durante o ano difícil de 2020, os desafios e as maiores conquistas. Participação de Andreza Delgado, Gabrielly Oliveira, Igor Nogueira e Luize Tavares e Vaneza Oliveira

Ciclo Narrativas Periféricas - Parte I (26 – 19h) - Dando início à primeira fase do ciclo de formação para quadrinistas e ilustradores, a conferencista Janaína de Luna, da Editora Mino, mostra um panorama completo e cheio de dicas sobre como um artista deve apresentar o seu trabalho a uma editora.

Painel Para Além do Beco dos Artistas da Perifacon (27 – 18h) - Com a curadoria de artistas como tema central e com a mediação de Andreza Delgado e Luize Tavares, os artistas Amanda Treze, Douglas Lopes, Gillian Rosa, Lya Nazura e Marília Marz participam de bate-papo para falar sobre seus processos criativos e a oportunidade de trabalhar para grandes marcas por meio da curadoria, sobretudo em um ano sombrio para a cultura devido à pandemia.

Ciclo Narrativas Periféricas - Parte II (27 – 19h) - Dando continuação ao ciclo de formação para quadrinistas e ilustradores, Janaína de Luna volta para mais uma fase, explicando todo o processo de criação de uma HQ, com abordagem desde a ideia, roteiro, título até o processo de gráfica e como tornar a produção de sua HQ mais barata.

Ciclo Narrativas Periféricas - Parte III (28 – 18h) - Na terceira fase, o ciclo de formação para quadrinistas e ilustradores traz Pedro Cobiaco, um dos maiores coloristas do Brasil, em uma conversa sobre o processo de colorização de uma HQ completa e sua capa.

Ciclo Narrativas Periféricas - Parte IV (28 – 19h30) - Encerrando o ciclo de formação para quadrinistas e ilustradores, a última fase chega com Felipe Castilho e Fábio Kabral, grandes expoentes de HQ e também escritores, em um debate/mentoria sobre o processo de roteirização de livros e HQs.

Concurso de Cosplay (28 – 21h): O encerramento fica por conta do time do PerifaCon, que promove uma conversa com cosplayers convidados sobre os bastidores desse universo. Na mesma ocasião será anunciado o vencedor do concurso.