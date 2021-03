Polícia faz operação contra pornografia infantil na internet

Policiais civis do Rio de Janeiro prenderam em flagrante hoje (22) duas pessoas suspeitas de manter vídeos e fotos contendo pornografia infantil, em Niterói, no Grande Rio. As prisões são resultado da operação Revelação V, que visa combater a divulgação desse tipo de material.

Segundo a Polícia Civil, cinco mandados de busca e apreensão foram expedidos com o objetivo de recolher material pornográfico infantil em computadores.

Os dois presos são suspeitos de baixar para seus computadores centenas de arquivos digitais contendo pornografia infantil. A operação é da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói.