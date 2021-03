Virada Online traz Mariana Aydar, Céu e artistas do interior paulista

A Virada Online transmite (13), a partir da plataforma Cultura Em Casa, 12 horas de programação. Entre os destaques estão as cantoras Mariana Aydar e Céu, que sobem ao palco, no Teatro Sérgio Cardoso, no fim da tarde e na noite de . A transmissão ao vivo e a produção dos shows são uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

A produção cultural do município de Sertãozinho, no interior paulista, será representada por artistas locais, como o grupo de palhaços Dalapagarapa que abre a programação, ao meio dia. A companhia trabalha com arte-educação e uso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) em trabalhos com escolas públicas.

Ainda dentro da área da arte-educação, será possível apreciar o trabalho da Orquestra Jovem de Sertãozinho comandado pelo maestro Américo Perini. O projeto ensina gratuitamente teoria e prática musical para jovens da região.

O grupo Lamento do Interior, que faz um resgate das raízes do samba e também vai representar a cena cultural de Sertãozinho. O tecladista e arranjador Erick Escobar é outro nome que compõe a diversidade das apresentações de .

A Virada pode ser assistida a partir da página da plataforma Cultura Em Casa.