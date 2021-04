Comitê flagra festas clandestinas na capital e Grande São Paulo

O Comitê de Blitz, formado pela Vigilância Sanitária, Procon e agentes de segurança, flagrou diversas festas clandestinas ocorrendo neste final de semana, na Grande São Paulo. Festas e aglomerações estão proibidas em todo o estado paulista por causa da pandemia de covid-19, uma vez que favorecem a disseminação do novo coronavírus.

Em uma destas festas, o comitê flagrou 206 pessoas em uma festa em Itaquera, na zona leste da capital, na noite de ontem (25). Na ação, seis pessoas foram detidas, entre elas, o proprietário do local. O estabelecimento foi interditado.

Já em Carapicuíba, a Polícia Civil flagrou uma festa clandestina com 112 pessoas. Durante a ação de fiscalização, quatro pessoas foram detidas em flagrante, entre elas, os organizadores do evento. Segundo a polícia, as pessoas não respeitavam o distanciamento social e nem mesmo usavam máscara de proteção, o que desrespeita as regras impostas no Plano São Paulo. O local foi lacrado e multado pela Vigilância Sanitária.

Também neste final de semana, o comitê flagrou 117 pessoas bebendo e dançando, desrespeitando as regras que impedem aglomerações. A festa ocorria na rua Baronesa de Bela Vista, no Campo Belo, zona sul da capital. Sete pessoas foram detidas, entre elas, o proprietário do bar e restaurante.

Na madrugada de ontem, os agentes de fiscalização encontraram 150 pessoas aglomeradas em um bar na região de Arincaduva, zona leste de São Paulo. Na ação, 17 pessoas foram detidas, inclusive o proprietário do bar. No local, ocorria uma festa com DJ e banda.

Neste domingo, a taxa de isolamento social em todo o estado de São Paulo foi de 49%, ainda abaixo do que as autoridades de saúde consideram ideal para diminuir a propagação do novo coronavírus, que é acima de 55%.

Apesar do estado ter registrado queda nos indicadores de internações, mortes e de novos casos de covid-19, os índices ainda são muito altos, acima do pico registrado no ano passado. Por isso, as autoridades dizem que é importante que a população siga utilizando máscara e evitando festas e aglomerações. Essas medidas, aliadas à vacinação, ajudam a controlar a disseminação do vírus.