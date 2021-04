Polícia Militar faz 183 flagrantes de aglomerações no estado São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo realizou 183 flagrantes de aglomerações no estado entre a noite de sexta-feira (23) e a madrugada deste sábado (24). Foram, ao todo, 1.445 ações de dispersão durante o período. No mês de abril, a corporação atuou em 55.175 operações desse tipo.

Além do trabalho da polícia militar, a vigilância sanitária inspecionou 25 estabelecimentos no estado, flagrando três bares e lanchonetes com atendimento presencial e sem uso de máscaras.

Festa clandestina

Uma festa clandestina em um bar no bairro do Aricanduva, na capital paulista, tinha 152 pessoas aglomeradas na madrugada deste sábado (24). O evento irregular contava com banda e som de DJ. Grande parte dos participantes não utilizava máscara.

Foram detidas e autuadas 17 pessoas, incluindo o proprietário do estabelecimento. Os agentes apreenderam equipamentos de som, instrumentos musicais, quatro máquinas de cartão e R$ 30 encontrados em duas máquinas caça-níqueis.

Denúncias

Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e o funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541, pelo site www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail secretarias@cvs.saude.sp.gov.br.