Meio Ambiente assina protocolo de adoção de parque localizado no Pará

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) assinou hoje (14) o protocolo de intenções com a empresa MRV Engenharia para a adoção de uma unidade de conservação (UC) Reserva Extrativista (Resex) Marinha Cuinarana, no âmbito do programa Adote um Parque.

A UC selecionada está localizada no município de Magalhães Barata, no Pará, e possui 11.017 hectares. A reserva foi criada visando à conservação dos ecossistemas na região.

O programa Adote um Parque foi instituído em fevereiro de 2021 e já encaminhou sete adoções de unidades de conservação. Considerada a maior construtora da América Latina, a MRV Engenharia é uma empresa brasileira fundada em Belo Horizonte em 1979.

Segundo o MMA, o valor proposto para a adoção de R$ 550 mil foi estipulado de acordo com os valores mínimos que constam no programa, de R$ 50 ou € 10 por hectare ao ano para a adoção de cada unidade. As doações são enviadas diretamente para cada Unidade de Conservação, na forma de bens e serviços para melhorias na infraestrutura e conservação ambiental.

Os recursos são destinados a serviços de monitoramento, proteção da biodiversidade local, prevenção e combate a incêndios em Unidades de Conservação pelo Brasil. Pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras podem contribuir com as doações.