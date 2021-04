Repórter Nacional ganha as telas a partir desta segunda-feira

A qualidade e a credibilidade do Radiojornalismo da EBC ganham as telas a partir desta segunda-feira (5). O Repórter Nacional estreia novo formato com transmissão simultânea, em rede, na Rádio Nacional, na TV Brasil e nas redes sociais.

Com apresentação de Monyke Castilho e Miguelzinho Martins, o noticiário faz um giro de 30 minutos pelo país com tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. O programa resume o que é mais importante ao analisar o que ocorreu no dia anterior e traça um panorama sobre o que pode ser notícia. Vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 7h30.

Tradicional nas ondas das Rádios EBC, o Repórter Nacional destaca as repercussões da notícia, com as explicações dos fatos a serviço do público. O radiojornal valoriza, também, informações sobre economia, esporte, saúde e educação, e ainda aborda outros assuntos relevantes para o dia a dia das pessoas.

A diretora de Jornalismo da EBC, Sirlei Batista, ressalta que a simultaneidade em diferentes meios e plataformas amplia os acessos de informações confiáveis à população. “A intenção é combinar as potencialidades do rádio e da televisão para oferecer conteúdo de qualidade ao público”, afirma Sirlei.

TV Brasil

A TV Brasil estreia a nova programação amanhã. Tem mais notícias, de segunda a sexta-feira, às 12h, com a chegada dos noticiários locais Repórter DF, Repórter Rio e Repórter SP. O Repórter Brasil Tarde está com novo horário e passa para as 12h15, com duração de 45 minutos. O telejornal noturno Repórter Brasil continua às 19h e vai entregar mais dez minutos de informações para o público, das 19h às 19h40. Na sequência, vai ser seguido pelo programa Stadium, com 20 minutos de notícias do mundo esportivo, no Brasil e no mundo.

O Sem Censura está de volta, sob o comando da jornalista e escritora Marina Machado. Com 35 anos de história, o programa volta às origens, com grandes entrevistas e debatedores discutindo assuntos da atualidade sobre diversos temas como comportamento, cultura, política, educação, entretenimento, saúde, esporte e tecnologia. Toda segunda às 21h30.

A teledramaturgia ganha a tela da TV Brasil, com a estreia de Os Dez Mandamentos, adaptação bíblica que narra a trajetória de Moisés na libertação do povo de Israel. A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20h30, com reapresentação à 0h45.

As novidades não param. Tem estreia e novas temporadas de atrações infantis e infantojuvenis na TV Brasil Animada, Valentins, Detetives do Prédio Azul, Os Chocolix, Martin Manha, A Mirette Investiga, entre outros.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, a TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play. O aplicativo está disponível para as plataformas Android, iOS e no site http://play.ebc.com.br. O app pode ser baixado gratuitamente.

Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Serviço:

Estreia do telejornal Repórter Nacional na TV Brasil e nas redes sociais.

Segunda-feira, dia 05/04, ao vivo, às 7h30, na TV Brasil.

Site: http://tvbrasil.ebc.com.br/

YouTube TV Brasil: https://www.youtube.com/tvbrasil

Facebook TV Brasil: https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter TV Brasil: https://twitter.com/TVBrasil

Facebook Rádio Nacional: https://www.facebook.com/radionacionalbr/

Twitter Rádio Nacional: https://twitter.com/radionacionalbr