Nova temporada do Sem Censura estreia na TV Brasil

Com 35 anos no ar e tendo recebido importantes personalidades brasileiras ao longo de sua história, o Sem Censura estreia nova temporada na próxima segunda-feira (5), na TV Brasil.

Apresentado pela jornalista Marina Machado, o programa será transmitido em rede nacional, com edições ao vivo dos estúdios de Brasília ou do Rio de Janeiro, com uma hora de duração.

Marina trabalhou no grupo Bandeirantes por 15 anos, emissora na qual apresentou o Jornal da Band, Jornal da Noite, Notícias da Redação, A Prévia, do Masterchef Brasil, e mediou debates do Canal Livre, idealizado por Fernando Barbosa Lima, mesmo criador do Sem Censura. Também ancorou, na BandNews TV, o programa de entrevistas Capital Natural.

A jornalista ressalta que O Sem Censura vai mostrar mais uma vez que abre espaço para que tudo possa ser dito. “É um espaço de jornalismo com respeito ao convidado. Teremos visões opostas, teremos muito questionamento, mas também espaço para que o entrevistado tenha oportunidade de responder aos jornalistas, debatedores, e também às perguntas do público, das pessoas das ruas e perguntas de internautas”.

Fã do programa, ela afirma que apresentá-lo coroa sua carreira no jornalismo. “Estou muito feliz de ter sido convidada para o Sem Censura, programa histórico, com mais de 35 anos, que sempre foi liderado por mulheres muito fortes no jornalismo. Estar à frente, depois de 23 anos de carreira, é uma honra”. Quando questionada sobre quem gostaria de entrevistar, Marina Machado responde que “o convidado é a pergunta mais difícil” e emenda dizendo que pensa no Presidente da República, Jair Bolsonaro, e no físico Marcelo Gleiser.

Com direção de Alan Rapp, também ex-Band, o novo Sem Censura destaca a opinião que valoriza a informação. "Me sinto privilegiado e é uma honra poder participar da reformulação de um programa tão importante e que existe há quase quatro décadas na televisão brasileira", afirma Rapp sobre o novo projeto.

Em sua nova dinâmica, o Sem Censura recebe dois debatedores convidados a cada edição para entrevistar uma personalidade. A interatividade, outro destaque da atração, ganha mais espaço com a participação do público por meio da #novoSemCensura

O programa será organizado em três blocos. No primeiro, a mediadora e os jornalistas fazem perguntas sobre os temas factuais, os destaques e a carreira do convidado. No segundo bloco, os jornalistas e a mediadora debatem perspectivas diferentes com o convidado que ainda responde perguntas da internet e do público na rua. Já no terceiro e último bloco, é a vez do convidado apresentar seu ponto de vista sobre o debate. Durante todo o programa também serão feitas perguntas de populares gravadas em vídeo ou compartilhadas pela internet.