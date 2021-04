Rio Contra a Fome arrecada mais de 20 toneladas de alimentos

Todos os mais de 250 pontos de vacinação na cidade do Rio de Janeiro, incluindo aqueles que funcionam apenas no sistema de drive-thru, estão recebendo doações de itens da cesta básica de quem vai se vacinar contra a covid-19. A iniciativa Rio Contra a Fome arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos em 18 dias de campanha.

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está à frente da campanha, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Especial de Ação Comunitária, recebendo as doações, organizando a logística e atuando como facilitadora com os coletivos e organizações da sociedade civil parceiras, que ficam responsáveis pela distribuição dos alimentos.

Os itens de cesta básica prioritários são arroz, feijão, fubá, açúcar, óleo de cozinha, leite em pó e sabonetes. O secretário da JUVRio, Salvino Oliveira, disse que a meta é aumentar de forma exponencial as doações e famílias auxiliadas.

“Com a diminuição na faixa etária do calendário de vacinação, mais pessoas vão comparecer aos pontos e mais doações serão feitas até que toda a população carioca esteja vacinada”, afirmou, em nota.

Segundo a JUVRio, os itens já estão sendo encaminhados para mais de 60 coletivos e organizações da sociedade civil que vão distribuir às famílias que estão passando por insegurança alimentar nas favelas e periferias.

Coletivos e organizações que desejem aderir à Rio Contra a Fome podem preencher um formulário. O cadastro continua aberto até dia 26 deste mês. Alguns dos critérios para poder participar da campanha são atuar há pelo menos um ano na mitigação dos efeitos do novo coronavírus nas favelas e periferias e ter uma lista de famílias mapeadas para serem atendidas com as doações de alimentos.