Theatro Municipal mostra o que são óperas, balés e concertos

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro realiza nesta segunda-feira (5), às 14h, mais uma edição da Campanha #AulaEmCasa, intitulada “Óperas, Balés e Concertos”. Para interagir com o público, estará a chefe de Divisão de Música do equipamento, Antonella Pareschi, e a flautista da Orquestra Sinfônica do teatro Sofia Ceccato. A #AulaEmCasa vai abordar diversos aspectos da orquestra, entre os quais a origem, o funcionamento, a direção, os bastidores, as diferenças entre orquestra de concerto e orquestra de ópera e balé. A live poderá ser acompanhada no Instagram @theatromunicipalrj.

A carioca Antonella Pareschi é filha do violinista italiano Giancarlo Pareschi. Ela estudou violino desde os seis anos de idade com o seu pai. Mais tarde, diplomou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em bacharelado em Violino, e em Roma, com Domenico Nordio, no curso Aperfeiçoamento em Violino. Antonella foi Spalla da Orquestra Petrobras Sinfônica e da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente, além de chefiar a Divisão de Música do Theatro Municipal, dá aulas de violino na Escola In Concert de Violino, no Rio.

Sofia Ceccato é flautista de “domínio do instrumento e desenvoltura cênica”, apresenta o site movimento.com, especializado em música clássica. É solista, camerista e também instrumentista das orquestras Sinfônica do Theatro Municipal e Sinfônica de Mulheres do Rio de Janeiro. Atua ainda como produtora e apresentadora no Brasil e no exterior.

Seus trabalhos de destaque são Trio Capitu, Gaia Trio e Trio Ceccato, tendo se apresentado nas mais importantes salas e teatros do Rio, do país e do exterior. Em 2020, foi professora do curso Música e Negócios EAD, promovido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio e integrou o time de professores da Escola Sesc de Ensino Médio, dentro do Projeto Uzina.