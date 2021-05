Defesa Civil alerta para ventos fortes e ressaca no litoral paulista

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alerta para ventos fortes e ressaca em todo litoral paulista válido para hoje (23) e amanhã. A entidade orienta as pessoas a não praticarem esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf e windsurf, e também a não se abrigar embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis.

Quem mora no estado de São Paulo pode enviar o número do CEP de residência, por SMS, para o número 40199 e passar a receber, antecipadamente e de forma gratuita, os alertas meteorológicos da Defesa Civil do estado.

Marinha

O Centro de Hidrografia da Marinha também emitiu avisos de mau tempo no litoral paulista. Estão ativos dois alertas para a região: de vento forte, ou muito forte, com rajadas, com validade até amanhã; e ressaca, com ondas de até dois metros e meio de Santos (SP) a Cabo de São Tome (RJ), aviso válido até quarta-feira (26).