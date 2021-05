MEC FM tem aumento de quase 40% no número de ouvintes

A rádio MEC FM, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), registrou, em março deste ano, o melhor desempenho no número de ouvintes desde setembro de 2013: 5.430 ouvintes por minuto*. A estatística representa um aumento de 39% na audiência em comparação ao mesmo período de 2020.

De acordo com o gerente da MEC FM, Thiago Regotto, o desempenho se deve, sobretudo, à singularidade da programação da rádio. “A MEC FM apresenta um repertório que nenhuma rádio toca. Vamos da música clássica ao jazz, passando pelo choro e a programação infantil. Em um período em que as pessoas estão mais em casa, adequamos o ritmo da programação diária para este novo momento do ouvinte, entendendo que as pessoas precisavam muito desta companhia da rádio, uma leveza nas nossas vidas”, diz.

Segundo Regotto, a MEC FM tem a missão de levar ao público tudo que não é apresentado pelas outras emissoras. “Faz diferença no dial, dando acesso a uma infinidade de bens culturais, do Brasil e do exterior”, explica. Esse é exatamente o papel de uma rádio pública dentro de uma empresa de comunicação pública como a EBC. “Quem faz rádio tem que entender as pessoas e as cidades para onde se fala. A emissora fala diariamente para milhares de pessoas, mas tem que fazer diariamente um exercício interno de ouvir e entender esta audiência.”, afirma o gerente.

MEC FM: 38 anos de história

A MEC FM é uma rádio de música clássica, com 80% da programação dedicada ao repertório da música medieval à produção atual, brasileira e internacional. O aniversário de 38 anos da emissora é na próxima segunda-feira (10). Acesse o site da Rádio MEC FM.

*Fonte: Kantar IBOPE Media | EasyMedia4 | Praça: GRJ | Variável: IA# | Período: 03/2021 e 01/01 a 12/2020