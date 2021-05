Novo Sem Censura alcança quarto lugar na audiência no Rio e DF

Desde que estreou, a nova temporada do programa Sem Censura tem alcançado o quarto lugar de audiência no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, dentre as emissoras do sistema aberto de televisão. Os dados foram medidos entre os meses de abril (quando a produção retornou à programação) e maio.

O programa já acumula 600 mil telespectadores (nas praças do DF, Rio e São Paulo), que assistiram por pelo menos um minuto ao novo formato do programa, que estreou no dia 5 de abril.

”Recebemos a missão de reformular e reformatar o já consagrado e tradicional programa Sem Censura, programa este que já fazia parte do cotidiano dos telespectadores da TV Brasil e foi com muita honra que mergulhamos de cabeça nas novas possibilidades”, diz o diretor Alan Rapp.

Segundo ele, as mudanças foram feitas após estudos da concorrência e análise da vontade do público brasileiro. “Decidimos mesclar em um só programa tudo o que o brasileiro deseja ver, chegando a um formato ágil e dinâmico, que mistura questões relevantes de jornalistas especializados com perguntas do público em um amplo debate com visões e pontos de vistas diferentes onde todos podem levantar e esclarecer suas dúvidas”, completa.

A apresentadora do Sem Censura, Marina Machado, comemorou o resultado obtido após um mês de programa no ar: “Temos praticamente um mês de programa e já estamos nessa situação. Eu fico muito animada em olhar para o futuro e ver que a gente pode chegar ao Brasil todo com esse formato que é tão enriquecedor.”

Em sua nova dinâmica, o Sem Censura recebe dois debatedores convidados a cada edição para entrevistar uma personalidade. Marina Machado ressalta que o seu objetivo é humanizar os entrevistados, que em geral têm sido figuras-chaves do cenário político. “Em paralelo, sempre temos dois debatedores, jornalistas experientes, que podem trazer suas opiniões divergentes, questionando, num espaço aberto e respeitoso. Então quando o público olha isso entende que está sendo convidado para uma conversa frutífera”, diz.

Marina ressalta que o programa é “convidativo”, já que os debatedores podem fazer perguntas a ministros de Estado, por exemplo. “Queremos que o Sem Censura se torne um programa cada vez mais relevante nesse formato trazendo entrevistas ricas, úteis, importantes porque informação é algo vital para qualquer ser humano”, destaca.

Com 35 anos no ar e tendo recebido importantes personalidades brasileiras ao longo de sua história, o Sem Censura vai ao ar todas as segundas na TV Brasil, sempre às 21h30.



