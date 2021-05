MMA firma termo de cooperação para tratar esgoto e resíduos em Bauru

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) assinou hoje (20) um acordo de cooperação com a prefeitura de Bauru, no interior paulista, nas áreas de saneamento básico, resíduos sólidos e gestão das áreas verdes da cidade.

O município busca finalizar uma estação de tratamento de esgoto com capacidade de 1,8 mil litros por segundo, reduzindo o lançamento de efluentes no Rio Bauru que, atualmente, segundo o ministério, recebe 600 litros por segundo de esgoto. A obra iniciada em 2016 já recebeu investimentos, segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de R$ 100 milhões.

A previsão, de acordo com o ministro, é de que a estação de tratamento seja concluída em 2023, a partir das possibilidades abertas pelo novo Marco Legal do Saneamento, sancionado em julho do ano passado. O MMA vai contribuir para capacitar técnicos na área de saneamento e resíduos sólidos na cidade.

Também será fornecido apoio do ministério para promover melhorias nas áreas verdes urbanas no município.

A assinatura do termo de cooperação foi realizada após visita de Salles a pontos críticos em Bauru, como um ponto onde são jogados resíduos da construção civil. “Uma disposição inadequada que vem se arrastando há anos e que a prefeitura está,agora, com apoio do governo federal, conseguindo resolver esse problema”, enfatizou o ministro.