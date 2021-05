Rádio Nacional FM Brasília registra aumento de 25% de audiência

Em abril, a Rádio Nacional FM Brasília (96,1 MHz) apresentou um aumento de 25% de audiência* em relação ao mês anterior, tendo alcançado a segunda posição em alguns momentos na faixa musical matutina.

A Nacional foi a primeira emissora FM de Brasília, entrando no ar em 1976. Os destaques de sua programação são o melhor da música brasileira e a informação de qualidade. Transmitindo com 20 quilowatts de potência, pode ser sintonizada em todo o Distrito Federal e Entorno. O sinal da Nacional FM também é disponibilizado via internet e satélite digital.

A programação musical da Nacional FM valoriza a música brasileira, MPB tradicional e contemporânea, música instrumental, os novos talentos e a música de artistas de Brasília. Desde 2009, a emissora realiza um dos eventos mais importantes para promoção da cultura local: o Festival de Música da Rádio Nacional FM.

Sintonize

Ouça a Nacional FM Brasília também pelo site das Rádios EBC ou pelo aplicativo Rádios EBC.

Pelo app é possível ouvir, ao vivo, as programações da Nacional Brasília AM, Nacional FM Brasília, Nacional Rio de Janeiro, MEC AM, MEC FM, Nacional Amazônia e Nacional Alto Solimões. O aplicativo Rádios EBC está disponível para as plataformas Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente (disponível do Google Play e na Apple Store).

*Fonte: Kantar IBOPE Media | EasyMedia4 | Praça: DF | Variável: IA# | Período: 03/2021 e 04/2021