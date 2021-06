Bento Albuquerque discute crise hídrica e energética no Brasil

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fala hoje em entrevista à Voz do Brasil sobre a queda nos níveis de reservatórios hídricos do país. Bento Albuquerque fala, ainda, sobre as tarifas de contribuição elétrica, novas tecnologias planejadas para a matriz energética brasileira e sobre o uso de fontes alternativas de energia no Brasil.

Assista na íntegra:

*Matéria em atualização.