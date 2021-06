Crianças e adolescentes do Alemão participam do Projeto Bombeirinhos

Crianças e adolescentes do Complexo do Alemão participam do Projeto Bombeirinhos, que transforma os menores daquela comunidade da zona norte carioca em bombeiros por um dia. O projeto é resultado de parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e a organização não-governamental (ONG) Voz das Comunidades, fundada pelo influenciador digital e ativista Renê Silva.

Durante um dia, as crianças e adolescentes são levadas para o Quartel Central da corporação, onde passam uma manhã conhecendo a rotina dos militares, descobrem a história do Corpo de Bombeiros, suas viaturas, os equipamentos operacionais e recebem dicas de prevenção a acidentes.

Segundo informou o coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, a iniciativa visa “estimular a cultura preventiva e gerar mudanças comportamentais por meio da promoção de atividades operacionais e ações educativas sobre riscos de acidentes domésticos, de trânsito, de afogamentos, incêndios e noções de primeiros-socorros”.

Multiplicadores

Com idades entre 10 a 16 anos, os jovens são participantes de projetos sociais atendidos pela ONG e vão se tornar multiplicadores de informações úteis entre as famílias e a comunidade. Leandro Monteiro destacou ainda que a iniciativa pretende também despertar vocações ao apresentar detalhadamente o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros e seus profissionais.

Um dos menores que participaram da ação foi Lucas Matheus da Silva, de 14 anos. Para ele, o dia foi bastante produtivo. “Aprendemos coisas aqui que levaremos para a vida. Já pensei várias vezes em ser bombeiro e agora tenho ainda mais incentivo”, declarou.

Kathelen Vitoria dos Santos, também de 14 anos, qualificou a experiência de “maravilhosa": “Conhecemos muitas pessoas legais e fizemos um monte de coisas interessantes. Nunca tinha pensado em ser bombeira, mas agora já vejo como uma possibilidade”.

O projeto já recebeu participantes das ações sociais Na Ponta dos Pés, Espaço Democrático de União, Convivência, Aprendizagem e Prevenção (Educap) e do projeto de luta Abraço Campeão. A programação é quinzenal e a próxima visita está prevista para julho, informou o CBMERJ, por meio de sua assessoria de imprensa.