Hoje é Dia: combate à discriminação racial é destaque na semana

Nesta semana, entre os dias 27 de junho e 3 de julho, fatos marcantes da história nacional e internacional completam datas redondas desde o acontecimento. O pau-brasil é a árvore nacional há 60 anos, a apresentadora e culinarista Palmirinha Onofre completa 90 anos o empreendedor da SpaceX, Elon Musk, 50. Também faz meio século do acidente que levou à morte a tripulação russa da espaçonave Soyuz.

Em 3 de julho, completam-se 70 anos da lei Afonso Arinos (n° 1.390/1951), que tornou a discriminação racial um crime no país. A data também marca o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, criado em decorrência da sanção da lei. Afonso Arinos foi um político e diplomata, que morreu em 2020, aos 89 anos. Foi ele o autor da lei, em 1951, quando deputado federal.

Em maio deste ano, o governo brasileiro ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Os países que ratificam a convenção se responsabilizam a prevenir, eliminar, proibir e punir legalmente todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e intolerância.

Pau-brasil, árvore nacional

Em tupi-guarani, Ibirapitanga significa árvore vermelha. Derivado do latim “brasilia”, Brasil significa cor de brasa. A importância comercial da madeira do pau-brasil (Guillandina echinata) movimentou o início do processo de colonização do país que ganharia parte de seu nome.

Hoje, ameaçada de extinção depois da exploração predatória, completa-se 60 anos desde que o pau-brasil foi declarado como a Árvore Nacional. O título surgiu do projeto do então presidente Jânio Quadros, datado em 27 de junho de 1961. Ao lado do pau-brasil, está o ipê-amarelo (Caryocar brasiliense), que foi considerada a Flor Nacional pela mesma lei.

Ao programa Natureza Viva, o doutor em Geografia pelo Instituto de Geociência e Ciências Exatas da Unesp, Thiago José Berg, defendeu que a árvore deveria fazer parte do brasão brasileiro, como um dos símbolos do país:

Your browser does not support the audio element.

Sonoridade do saxofone

O Jazz Livre!, programa da Rádio MEC, valoriza especialmente músicas tocadas por um instrumento de sopro de timbre agudo: o saxofone.

O equipamento foi patenteado em 28 de julho de 1846, há 175 anos. Quem o criou foi o fabricante de instrumentos musicais Adolphe Sax, como conta a reportagem do quadro História Hoje:

Your browser does not support the audio element.

Orgulho LGBTI

Nesta segunda-feira (28), também se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. A data marca a reação histórica dos frequentadores do bar Stonewall Inn em Greenwich Village, em Nova Iorque (EUA). Em 28 de junho de 1969, os clientes reagiram pela primeira vez contra as as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto.

Nesse dia, em diferentes partes do mundo, ocorrem paradas pelos direitos da população LGBTI. Devido à pandemia, em 2020 o evento teve que ser virtual no Brasil. Em 2018, o Repórter Brasil fez uma matéria especial para relembrar o ocorrido no Bar Stonewall e como a comunidade LGBTI no Brasil ainda é uma das grandes vítimas de assassinato por preconceito sexual e de gênero.

Assista:

Tragédia no espaço

Em 30 de junho, a tripulação da espaçonave soviética Soyuz morreu após um problema em uma válvula, que que deixou o ar escapar do módulo onde estavam. A tragédia repercutiu em todo mundo e a tecnologia tem se desenvolvido, cada vez mais, para evitar acidentes como esse.

Mas há 50 anos também nascia o bilionário Elon Reeve Musk, que investe sua fortuna em pesquisa espacial e é fundador da SpaceX, que pretende levar o ser humano a lugares mais distantes do espaço. Além disso, ele é presidente da Tesla Motors, entre outras empresas.

Aniversários

Existe uma apresentadora e cozinheira de mão cheia que marca gerações brasileiras. Palmirinha Onofre completa 90 anos no dia 29. Nesse mesmo dia, é dia de São Pedro, santo venerado pela religião católica.

Entre as personalidades que faria aniversário no dia 1º de julho estão Diana Spencer, a princesa de Gales. Falecida em 1997, Lady Di completaria 60 anos se fosse viva. No mesmo dia, a escritora Zélia Gattai, que morreu em 2008, completaria 105 anos e o cantor Alceu Valença faz 75 anos. Este episódio do Recordar é TV reverencia o talento do pernambucano:

No dia 2 de julho, a morte do escritor norte-americano Ernest Hemingway faz 60 anos. Ele recebeu o Nobel de Literatura em 1954 e é o autor das obras Por Quem os Sinos Dobram e O Velho e o Mar. Publicado em 1952, O Velho e o Mar tornou-se seu romance mais famoso. Conheça a história no História Hoje:

Lista semanal com datas, fatos históricos e feriados: