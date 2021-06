MEC lança plataforma online de conteúdo audiovisual

O Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) lançou nesta segunda-feira (7) uma plataforma universitária de conteúdo audiovisual, o Eduplay. A ferramenta permite o acesso a transmissões ao vivo, programas de televisão, canais exclusivos, videoaulas, rádios e podcasts.

O novo serviço permite o acesso gratuito e prático a conteúdos exclusivos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão direcionados ao ensino superior no país. Segundo o Ministério da Educação, o Eduplay foi desenvolvido para atender especificamente aos estudantes universitários, professores e pesquisadores que utilizam esse tipo de tecnologia para estudo e trabalho.

A plataforma não tem propagandas comerciais e permite a segurança do conteúdo postado na rede, e a realização de aulas ao vivo e que podem ser gravadas por meio da integração com o Moodle e com a Conferência Web da RNP. De acordo com o MEC, os conteúdos estarão abertos para toda sociedade.

Conheça o Eduplay.