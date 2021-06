Paes anuncia plano de metas ambientais e Rio+30 Cidades

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou hoje (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática (PDS), com metas a serem atingidas até 2050. Na solenidade no Museu do Amanhã, foi anunciada para o ano que vem a realização da conferência Rio+30 Cidades, com gestores municipais.



Uma das principais metas do PDS é a redução das emissões de gases do efeito estufa em 20% até 2030, horizonte considerado de médio prazo. Até 2050, a proposta é que essas emissões sejam neutralizadas.



Os compromissos firmados para 2030 incluem a realização de rotas de coleta seletiva em 100% dos bairros, redução do consumo de eletricidade na iluminação pública em 50% e cortar à metade o desperdício de alimentos. O plano completo foi disponibilizado no site da prefeitura.



Ao anunciar as metas, o prefeito Eduardo Paes afirmou que o tema da sustentabilidade precisa ser um consenso estabelecido independentemente de trocas de governo. "Se a gente quer de fato que a cidade sofra as transformações necessárias, é fundamental que metas claras sejam estabelecidas e que a sociedade incorpore essas metas."



Paes disse acreditar que o Rio de Janeiro tem protagonismo na discussão ambiental e lembrou a realização das conferências Rio 92, em 1992, e Rio+20, em 2012, que reuniram chefes de Estado e especialistas para discutir o desenvolvimento sustentável. Para o ano que vem, a prefeitura anunciou a realização da Rio+30 Cidades, 30 anos após a primeira conferência.



A prefeitura pretende reunir líderes municipais no fim de março do ano que vem para discutir metas de desenvolvimento sustentável.