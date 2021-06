PF faz apreensão de armas e drogas em grande quantidade no Rio

Uma grande quantidade de armas e drogas foi apreendida, em duas operações da Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro. Na manhã desta quinta-feira (24), foram apreendidos centenas de carregadores de fuzis e pistolas.

O material foi localizado em uma transportadora no bairro de Olaria, zona norte. Segundo a PF, o armamento é proveniente da Coreia do Sul. Será instaurado inquérito policial para apurar os responsáveis pela remessa e os destinatários.

No total, foram apreendidos 475 carregadores, sendo 298 de pistola e 177 carregadores cilíndricos de fuzil (calibre 556), popularmente conhecidos como lata de goiabada.

Em outra operação, na noite de quarta-feira (23), a PF apreendeu mais de uma tonelada de drogas, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí (RJ). Em uma ação de fiscalização de rotina, realizada pela PF, abordou um caminhão para averiguação. As drogas foram encontradas no interior do veículo.

A descoberta foi possível graças à participação de cães farejadores e ocorreu na Semana Nacional Antidrogas. O total apreendido foi de 1.144 kg de maconha, 10,4 kg de pasta base de cocaína e 4,2 kg de cloridrato de cocaína. A droga estava sendo transportada por um caminhão frigorífico e tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro.