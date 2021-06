Polícia faz operação contra roubos a residências de alto padrão no Rio

Policiais civis do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais participam hoje (10) da Operação Esquema Preferido para desarticular uma organização criminosa que pratica roubos a residências de alto padrão nos dois estados. De acordo com a Secretaria de Polícia Civil (Sepol) do Rio, já foram cumpridos sete mandados de prisão. Além disso, foi capturado um outro foragido da Justiça do Rio pelo crime de homicídio. A Operação se desenvolve nas cidades de Juiz de Fora e de Divino, em Minas Gerais.

A ação tem o apoio de policiais do 38º Batalhão da Polícia Militar Rio de Janeiro, da Polícia Rodoviária Federal e de integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público dos dois estados. As forças de segurança também participaram da investigação, que começou depois do maior roubo da história do município de Paraíba do Sul, em março deste ano. Conforme a secretaria, os policiais informaram que um empresário foi mantido refém pelos criminosos armados, que levaram da residência dele “uma quantia milionária de dinheiro em espécie”.

A identificação do grupo especializado neste tipo de roubo, formado por criminosos de Minas Gerais, foi feita por meio de um trabalho de inteligência da 107ª Delegacia de Polícia (DP) de Paraíba do Sul, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. “Eles escolhiam e estudavam os alvos de forma criteriosa, organizando todos os detalhes do crime. O modus operandi era manter as vítimas reféns por várias horas, sob a mira de armas, até que todo o dinheiro e joias fossem localizados. Os valores subtraídos eram investidos no tráfico de drogas ou na aquisição de carros importados, jet skis, viagens e outros bens e artigos de luxo”, informou a Sepol.

O nome dado à operação de Esquema Preferido foi porque a quadrilha investigada se dedicava a diferentes modalidades criminosas, incluindo tráfico de drogas, que é objeto de investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, mas o roubo a residências se tornou a atividade mais rentável dos criminosos.

A delegada Cláudia Abbud, titular da 107ª DP (Paraíba do Sul), e representantes das outras forças de segurança que participam da operação vão dar uma coletiva, às 15 horas, no Teatro Municipal de Paraíba do Sul, para dar informações sobre o resultado da ação de hoje.